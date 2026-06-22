Область продлила свой контроль над наружной рекламой

Рекламные полномочия в Орловской области продлили на региональный уровень до 2027 года.

Орловский областной Совет народных депутатов одобрил законопроект, который продлевает полномочия региона в сфере выдачи разрешений на установку рекламных конструкций. Необходимые изменения внесены в закон «О перераспределении полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти». Согласно внесенным поправкам, срок действия перераспределенных полномочий продлевается на 2027 год. Ранее они должны были прекратить действие 31 декабря 2026 года.

Инициатором законопроекта выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Необходимость корректировки связана с изменениями в федеральном законодательстве. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ отнес полномочия в сфере рекламы (выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, их аннулирование, выдача предписаний о демонтаже) к компетенции субъектов Российской Федерации. Изначально эти нормы должны были вступить в силу с 1 января 2027 года, однако федеральным законом от 9 апреля 2026 года № 85 срок был перенесен на 1 января 2028 года.

Чтобы избежать правового вакуума в течение 2027 года, областные власти оперативно подготовили поправки, сохраняющие и без того уже действующий порядок выдачи разрешений на региональном уровне. В Орловской области эти полномочия исполняются на региональном уровне с 2015 года. Принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, следует из пояснительной записки к нему. Документ вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.

Параллельно с законодательными изменениями в регионе продолжается масштабная работа по приведению наружной рекламы к современным стандартам. Так, на заседании правительства Орловской области, которое на днях провел Андрей Клычков, обсуждались итоги внесения изменений в схемы размещения рекламных конструкций в муниципальных образованиях. Особое внимание было уделено городу Орлу.

Как сообщила пресс-служба губернатора, количество мест размещения отдельно стоящих рекламных конструкций в областном центре сокращено почти в 6 раз, а именно с 354 до 62 единиц. Из схемы полностью исключены щитовые отдельно стоящие конструкции. Приоритет теперь отдается современному цифровому формату, светодиодным и видеоэкранам, а также сити-форматам в комплексе с остановочными павильонами.

В областном центре разработали новые, более понятные требования к размещению светодиодных конструкций. В частности, определено их допустимое количество (30 единиц в Орле), регламентировано расстояние между ними и яркость воспроизведения рекламных роликов. Для привлечения инвесторов срок действия договоров на установку цифровых конструкций увеличен с 5 до 10 лет. К слову, схемы размещения рекламных конструкций утверждены во всех 27 муниципальных образованиях региона.

В 2025 году в Орловской области выдано 32 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, продлено пять и аннулировано 19. За 2026 год уже выдано семь разрешений. Рекламные конструкции, не соответствующие действующей схеме, будут демонтированы по истечении срока действия договора и разрешения. Кстати, Орловская область, по словам губернатора, входит в число регионов, которые активно внедряют типовое облачное решение в сфере рекламы.

ИА “Орелград”