Орловским школьникам будут оказывать экстренную помощь

В Орловской области утвержден новый порядок медпомощи школьникам и дошкольникам.

Департамент здравоохранения и Департамент образования Орловской области совместным приказом утвердили «Положение о порядке оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях региона». Как следует из преамбулы документа, разработан он во исполнение федерального приказа Минздрава России. Новый порядок определяет, как именно будет организована медицинская помощь в школах, детских садах и других образовательных учреждениях области.

Согласно ему, экстренная и неотложная помощь при внезапных заболеваниях или обострении хронических болезней оказывается непосредственно в медицинских пунктах образовательных организаций. Плановая же помощь предоставляется в медицинской организации, к которой прикреплен ребенок. Если в малокомплектной школе (до 500 учеников) или детском саду (до 100 воспитанников) создание медпункта невозможно без реконструкции здания, помощь будет оказываться по месту прикрепления ребенка, то есть в районной или городской поликлинике.

Во всех остальных случаях медицинский кабинет должен работать непосредственно в образовательной организации. В документе также прописаны правила организации медпомощи детям, проживающим в интернатах, включая особый порядок хранения, выдачи и контроля приема лекарственных препаратов, особенно для детей с психиатрическими диагнозами.

Для взаимодействия между школами и больницами предусмотрено заключение специальных договоров. При этом помещения под медицинские пункты образовательные организации должны предоставлять больницам безвозмездно. Кроме того, приказом утвержден перечень из 28 медицинских организаций по всему региону, которые будут оказывать первичную медико-санитарную помощь детям в образовательных учреждениях. Заниматься этим будут учреждения от Детской поликлиники № 1 в городе Орле до районных больниц в каждом муниципалитете.

ИА “Орелград”