Орловцев обязали плавать с безопасной скоростью

В Орловской области утверждены новые правила плавания на маломерных судах.

Правительство Орловской области утвердило новые «Правила пользования маломерными судами на водных объектах региона». Они разработаны в соответствии с федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах» и устанавливают порядок использования маломерных судов, периоды навигации, а также вводят определенные запреты и ограничения на пользование водными объектами. Согласно документу, пользование маломерными судами на водных объектах Орловской области разрешается после их государственной регистрации в реестре маломерных судов и освидетельствования, а также нанесения идентификационных номеров, кроме судов, не подлежащих государственной регистрации.

Кроме того, плавать на таких судах можно только при соблюдении установленных производителем судна или указанных в судовом билете условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием.

Физические и юридические лица, владеющие либо эксплуатирующие маломерные суда, отвечают за их безопасную эксплуатацию. Запрещается плавать на маломерных судах от начала ледообразования и до полного освобождения ото льда водоемов региона. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается использовать маломерные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения. При пользовании такими судами обязательны спасательные жилеты, которые должны соответствовать размеру и массе тех, для кого они предназначены.

«Каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью с тем, чтобы оно могло предпринять действия для предупреждения столкновения и могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих обстоятельствах и условиях, – сказано в новых правилах. – движении в границах пристаней, баз и сооружений для стоянок маломерных судов, пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах, около судов, занятых водолазными работами, безопасная скорость движения маломерных судов должна исключать волнообразование, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений».

Скорость движения маломерных судов, в том числе гидроциклов, в акваториях в границах населенных пунктов не должна превышать 50 километров в час. Вблизи пляжей и баз для стоянок маломерных судов скорость движения маломерных судов должна быть снижена до 15 километров в час. Также правила гласят, что судоводители должны оказывать помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах, сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» об аварийных происшествиях с судами, происшествиях и несчастных случаях с людьми на водных объектах, случаях загрязнения окружающей среды, выбросах неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других биоресурсов.

ИА “Орелград”