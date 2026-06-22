Ставки снижаются — вклады теряют привлекательность

Стоит ли класть деньги в банк на долгий срок?

Снижение ключевой ставки Центробанка меняет поведение россиян на финансовом рынке. Если в прошлом году граждане активно копили, то теперь интерес смещается в сторону кредитов, хотя сберегательная активность по-прежнему высока, считают аналитики ВТБ.

По прогнозам банка, в 2026 году розничное кредитование вырастет на 37% — до 13,3 трлн рублей. Главный драйвер — потребительские займы: их объемы могут увеличиться на 76%. Ипотека прибавит 16%, автокредиты — 14%. Уже в первом полугодии общая сумма выдач физлицам может достичь 5,4 трлн рублей, что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Что касается сбережений, здесь тоже происходит трансформация. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на вкладах и накопительных счетах около 3,7 трлн рублей — столько же, сколько и год назад. Однако структура пассивов меняется: граждане все чаще открывают долгосрочные депозиты, чтобы зафиксировать высокую доходность, пока ставки еще позволяют. В дальнейшем, по мере смягчения денежно-кредитной политики, капитал начнет уходить из депозитов сначала в облигации, а затем и в более рискованные активы.

«Рынок розничного кредитования восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. На фоне смягчения денежно-кредитной политики у клиентов все еще сохраняется возможность зафиксировать приятную доходность по вкладам или перейти к кредитной активности», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Банк прогнозирует, что по итогам года розничный кредитный портфель банков вырастет на 8%, до 44 трлн рублей, а объем привлеченных средств — на 10%, превысив 72 трлн рублей. При этом разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться, что говорит о выравнивании рынка. Прогноз сформирован на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

По данным Банка России, в Орловской области объем кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам, в апреле 2026 года составил 8 072 млн рублей, апреле 2025 – 6 681 млн рублей, апреле 2024 – 10 337 млн рублей. По вкладам и депозитам данные опубликованы на 1 мая 2026 года. В Орловской области привлеченные средства физических лиц, в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах превысили 201,2 млн рублей. В 2025 на эту же дату было 179,1 млн рублей, 2024 – 151,1 млн рублей.

ИА “Орелград”