Путин наградил орловского академика Седова орденом «За доблестный труд»

Его разработки кормят страну и входят в золотой фонд отечественной селекции.

Президент России Владимир Путин удостоил государственной награды выдающегося ученого-селекционера из Орловской области. Академик РАН Евгений Седов, посвятивший науке более 70 лет, награжден орденом «За доблестный труд».

Евгений Седов — доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный деятель науки РСФСР. С 1955 года он работает в НИИ селекции плодовых культур. Можно сказать, что он легенда отечественной агронауки.

Под его руководством во ВНИИСПК создан один из крупнейших в стране сортовых фондов яблони и груши. Всего ученым выведено 60 сортов яблони, многие из которых стали основой для промышленного садоводства в России.

ИА “Орелград”