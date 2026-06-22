Путин наградил орловского академика Седова орденом «За доблестный труд»

22.6.2026 | 13:38 Новости, Общество

Его разработки  кормят страну и входят в золотой фонд отечественной селекции.

Фото: группа “Орловская область”

Президент России Владимир Путин удостоил государственной награды выдающегося ученого-селекционера из Орловской области. Академик РАН Евгений Седов, посвятивший науке более 70 лет, награжден орденом «За доблестный труд».

Евгений Седов — доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный деятель науки РСФСР. С 1955 года он работает в НИИ селекции плодовых культур. Можно сказать, что он легенда отечественной агронауки.

Под его руководством во ВНИИСПК создан один из крупнейших в стране сортовых фондов яблони и груши. Всего ученым выведено 60 сортов яблони, многие из которых стали основой для промышленного садоводства в России.

ИА “Орелград”


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