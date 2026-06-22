В Орловской области серьезную обеспокоенность вызывают пожары на полигонах

22.6.2026 | 13:06 Важное, ЖКХ, Новости

Губернатор предложил «бить по рукам» поджигателей.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

За последние пять лет зарегистрировано 32 пожара в местах накопления и захоронения отходов. Это вызывает серьезную обеспокоенность, заявил на совещании в администрации региона 22 июня начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

Недавно очередное ЧП произошло в городе Мценске. Сообщение поступило 6 июня по системе 112 около 17 часов. Площадь возгорания на момент его обнаружения составляла 600 квадратных метров, что свидетельствует об отсутствии охраны и мониторинга за обстановкой на данном объекте со стороны арендатора, подчеркнул Новиков. В ликвидации ЧП принимали участие только силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области. У арендатора полигона – ООО «Экостройсервис»  – необходимые люди и техника отсутствуют. Ликвидировать возгорание удалось только на вторые сутки.

«На данном полигоне пожары носят системный характер, – подчеркнул начальник орловского управления МЧС. – За последние пять лет – 19, что говорит об отсутствии какой-либо работы, направленной на выполнение требований пожарной безопасности и недопущение пожаров со стороны арендатора и должностных лиц администрации города, ответственных за данное направление деятельности».

По факту пожара проводилась проверка. Причиной ЧС стал занос постороннего источника зажигания.

С 2024 года по настоящее время юридическое лицо трижды привлекалось к ответственности  в виде штрафа на общую сумму 420 тысяч рублей. В настоящее время компания находится в стадии банкротства.

«К каждому полигону должны пожарную часть построить?»  – возмутился губернатор Андрей Клычков.

Глава региона заявил, что есть подозрения по поводу возникновения возгораний. Однако озвучивать их не стал, сославшись на необходимость работы полиции.

«Один раз по рукам нужно дать – и желание у поджигателя отпадет. Весь город несколько дней дышит этим дымом, а мы просто констатируем».

Отметим, полигон в Мценске после многочисленных жалоб жителей обещали закрыть. Далее эти планы чиновники трансформировали в ограничение поставки отходов. Профильный департамент утверждает, что объект должен функционировать до тех пор, пока не появится новая площадка.

ИА “Орелград”


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