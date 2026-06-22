В Орловской области упразднят деревню Савенку

22.6.2026 | 14:18 Закон и порядок, Новости

На карте Мценского района станет на один населенный пункт меньше.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел законопроект об упразднении деревни Савенки. Населенный пункт, расположенный на территории Башкатовского сельсовета Мценского района, официально перестанет существовать как территориальная единица. Инициатива об упразднении деревни поступила от главы Мценского района. Ее предварительно рассмотрела и одобрила комиссия по вопросам административно-территориального устройства Орловской области. Соответствующее решение было оформлено протоколом от 22 апреля 2026 года.

Законопроект в областной парламент был внесен губернатором Андреем Клычковым. Согласно пояснительной записке, упразднение деревни Савенки не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Однако после принятия закона потребуется внести изменения в региональный закон «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Мценского района Орловской области». Это означает, что из перечня населенных пунктов Башкатовского сельсовета официально исключат деревню Савенку.

Процедура упразднения территориальной единицы регламентирована областным законом «Об административно-территориальном устройстве Орловской области». Предложения о таких изменениях вносятся в установленном порядке, рассматриваются специальной комиссией и только после одобрения выносятся на уровень областного парламента. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования. Деревня Савенка исчезнет с карты Орловской области, а ее жители, если таковые еще оставались в населенном пункте, официально перестанут считаться жителями отдельной территориальной единицы.

ИА “Орелград”


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