Суд узаконил реконструкцию бывшего детсада под многоквартирный дом

22.6.2026 | 10:04 Закон и порядок, Новости

Самовольную постройку узаконил  Мценский районный суд Орловской области.

Мценский районный суд. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Признано право собственности предпринимателя Николая Неврова на многоквартирный жилой дом, перестроенный из здания бывшего центра дошкольного образования. Иск был подан к администрации города.

Как установлено в суде, истец является владельцем двух соседних земельных участков  общей площадью более 4,3 тыс. кв. м, с разрешенным использованием «для малоэтажной многоквартирной жилой застройки». Ранее там располагалось двухэтажное нежилое здание «Центр дошкольного образовательного учреждения» площадью 1206 кв. м. Его Невров приобрел у муниципалитета в 2022 году.

Впоследствии бизнесмен провел масштабную реконструкцию, превратив бывший детсад в многоквартирный дом площадью 2013 кв. м, включающий 30 жилых и три нежилых помещения. Для этого был разработан проект, однако администрация города отказала в выдаче разрешения на реконструкцию из-за неполного пакета документов.

Несмотря на отсутствие разрешения, постройка соответствовала всем градостроительным, санитарным и противопожарным нормам. Согласно назначенной судом строительно-технической экспертизе, несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, объект прочно связан с землей, а его сохранение не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Представитель администрации в суде не возражал против иска при условии соблюдения нормативов. Прокуратура также поддержала требования истца.

В итоге суд признал за Невровым Николаем Васильевичем право собственности на реконструированный многоквартирный дом.

ИА “Орелград”


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