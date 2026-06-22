В Орле безбилетникам и вандалам придется платить больше

В Орловской области вступил в силу закон о новых штрафах.

На территории региона начал действовать закон, одобренный депутатами Орловского облсовета на майской сессии. Речь идет о внесении изменений в региональный закон об ответственности за административные правонарушения. Он был подписан губернатором 8 июня 2026 года. Из постановления регионального парламента следует, что закон вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. Таким образом, теперь официально вступают в силу обновленные виды ответственности.

Одним из самых заметных нововведений стало повышение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Если раньше «зайцам» грозило взыскание в 200 рублей, то теперь сумма выросла до 300-500 рублей . Эти изменения закреплены в обновленной статье 7.1. Примечательно, что изначально депутаты рассматривали возможность установить штраф до 1000 рублей, но после обсуждений, ко второму чтению, было принято решение остановиться на более низкой планке.

Серьезно пересмотрены и штрафы за порчу городского имущества. Теперь за нанесение надписей и расклейку объявлений в неположенных местах, по сути, за «вандализм», гражданам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, тогда как ранее штраф для них «стартовал» с 1000 рублей. Должностным лицам за аналогичное правонарушение грозит штраф в размере 20-30 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 40 до 60 тысяч рублей. Добавим, что отдельные статьи закона, регулирующие это нарушение, были приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Новые правила коснулись и торговли. Так, обновленный закон уточняет административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов, то есть, киосков, павильонов и пр., с нарушением утвержденной муниципальной схемы. Штрафы в этом случае составят для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, в закон были внесены изменения, уточняющие полномочия по составлению протоколов. Ряд статей, касающихся административных правонарушений, которые находятся в ведении федерального законодателя, признаны утратившими силу. Также была скорректирована статья 5.1, предусматривающая ответственность за уничтожение или причинение вреда видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Орловской области.

Штрафы остались в диапазоне от 1,5 до 500 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя, однако норма была изложена в новой редакции. Также уточнена административная ответственность за неисполнение или нарушение решений Антитеррористической комиссии в Орловской области, сформированных коллегиальных органов по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории одного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований, за неисполнение или нарушение решений губернатора и оперативного штаба Орловской области.

ИА “Орелград”