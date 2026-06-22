Орловцы добровольно сдали 26 единиц оружия

За сданные оружие и боеприпасы они получили денежное вознаграждение.

В Орловской области в первой половине 2026 года из оборота было изъято более 120 единиц гражданского оружия. А благодаря компенсационной программе для населения 26 единиц оружия и 236 патронов было сдано в добровольном порядке. Такие данные прозвучали на совещании в Управлении Росгвардии по Орловской области, которое провел начальник штаба майор Егор Суслов. Участники обсудили итоги работы в первом полугодии и поставили задачи на следующие полгода.

Как пояснили в Управлении Росгвардии, за отчетный период времени сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) и государственного контроля выявили более 180 нарушений. В рамках предоставления государственных услуг подразделениями ЛРР было обработано свыше 6 тысяч заявлений и проведено более 1800 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами. По результатам проверок выявлено 89 нарушений в области оборота оружия.

К административной ответственности в первой половине года были привлечены 89 владельцев оружия. Кстати, орловцы охотно жертвуют свое гражданское оружие на нужды специальной военной операции. Так, в этом году в государственные военизированные организации при посредничестве Росгвардии от простых жителей было передано 96 единиц гладкоствольного оружия и более тысячи единиц боеприпасов для выполнения служебно-боевых задач в зоне СВО.

Тем временем УМВД России по Орловской области напомнило жителям региона о возможности получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Размер выплат зависит от вида сдаваемого предмета. Установлен он постановлением правительства Орловской области.

Так, за добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусмотрены следующие выплаты: за боевое ручное стрелковое оружие – 15 тысяч рублей за единицу; за охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 8000 рублей; за охотничье пневматическое оружие – 8000 рублей. Кроме того, предусмотрены выплаты за сданные боеприпасы как к нарезному, так и к гладкоствольному оружию, а также за порох, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

«Если вы нашли или обнаружили оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в том числе времен Великой Отечественной войны, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Во избежание несчастных случаев полиция настоятельно рекомендует соблюдать осторожность при обращении с данными предметами и не предпринимать самостоятельных действий. По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов можно обращаться в дежурные части», – сообщила пресс-служба УМВД.

В ведомстве также напомнили, что действия гражданина, не сдавшего найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в полицию, а также допустившего их передачу другим лицам, подпадают под действие статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Но добровольная сдача оружия, напротив, освобождает от уголовной ответственности и дает право на получение денежного вознаграждения.

Напомним, орловский пенсионер получил реальный срок за самодельный пистолет. Ранее в его доме нашли гранату, карабин, револьвер и тысячу патронов. Сложив сроки по двум уголовным делам, суд отправил его в колонию общего режима на 6 лет и 2 месяца.

ИА “Орелград”