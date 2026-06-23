Мэрия Орла попросит долю у области

Областных депутатов попросят увеличить налоговые отчисления в городской бюджет.

На сайте Орловского городского Совета народных депутатов появился проект законодательной инициативы с предложением перераспределить налоговые поступления в пользу муниципального бюджета. Адресован документ будет региональному парламенту. В случае принятия поправок городская казна может получать дополнительно по 3,6 миллиарда рублей ежегодно.

Так, проектом предлагается увеличить норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц с 5 до 15 процентов, а также установить 100-процентный норматив по упрощенной системе налогообложения (УСН) в бюджеты всех городских округов региона. Сейчас Орел, Ливны и Мценск получают от УСН дифференцированные отчисления, которые варьируются от 12,9 до 31,3 процента. Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, инициатива вызвана острой нехваткой средств в бюджете Орла. Судя по озвученным данным, из всех налогов, собранных на территории города, в муниципальную казну поступает менее 15 процентов.

При этом расходы на выполнение полномочий обеспечены бюджетными ассигнованиями лишь на 70 процентов от заявленной потребности. Особую озабоченность у мэрии Орла вызывает рост расходов на исполнение судебных решений. За три последних года на эти цели было направлено 1,17 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года к счетам получателей бюджетных средств предъявлено исполнительных документов на 728,2 миллиона рублей, в том числе по выкупной стоимости аварийного жилья на 657 миллионов рублей. Недостаток средств на оплату исков и предписаний надзорных органов оценивается в 620 миллионов рублей.

Городские власти также отмечают, что на начало 2026 года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений достигла 1,35 миллиарда рублей, после того как в 2025 году областная помощь сократилась до 40 миллионов рублей против 605 миллионов рублей в 2024-м. Инициатива городских депутатов предполагает вступление поправок в силу уже с 1 января 2027 года. Причем городские нардепы заранее предупреждают, что принятие этой инициативы может привести к тому, что областной бюджет недосчитается около 4,06 миллиарда рублей дохода в год.

ИА “Орелград”