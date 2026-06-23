Орловцев научат спорту и здоровому образу жизни

Культурно-оздоровительная акция «С культурой и спортом» пройдет в Орле.

В Орле 26 июня в 11:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится культурно-оздоровительная акция «С культурой и спортом». Как сообщили организаторы, ее цель заключается в популяризации здорового образа жизни и активного досуга. Программа мероприятие включает в себя познавательную и практическую части. Участникам напомнят о том, что забота о здоровье начинается с ежедневных полезных привычек, а также о значении физической активности для поддержания хорошего самочувствия, сохранения бодрости и укрепления организма.

«Особое внимание будет уделено вопросам сохранения здоровья и поддержания спортивной формы в летний период, – сообщили в Орловском областном центре народного творчества. – Участников ждет беседа о пользе спорта, его роли в жизни современного человека, а также рекомендации по организации активного отдыха. Практическая часть акции включает выполнение комплекса упражнений оздоровительной гимнастики, способствующих улучшению общего физического состояния и повышению жизненного тонуса. Каждый участник получит информационные материалы: буклеты и памятки, содержащие полезные советы по ведению здорового образа жизни, правильному режиму дня и укреплению здоровья».

К слову, по данным департамента физической культуры и спорта Орловской области, в 2025 году на территории региона было проведено 242 официальных мероприятия, включенных в календарный план. В их число вошли: 191 мероприятие регионального уровня, 48 мероприятий межрегионального и всероссийского уровня и три международных соревнования. Сообщается также, что в 2025 году спортсмены сборных команд Орловской области приняли участие в 344 всероссийских спортивных мероприятиях с общим количеством участников 1988 человек.

Только в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории региона, участвовало более 150 тысяч человек из Орловской области и более 40 тысяч представителей других регионов нашей страны. Из значимых спортивных мероприятий 2025 года областные чиновники особо выделяют Первенство России по стрельбе из лука в помещении, Первенство России по фехтованию, Чемпионат и первенство России по армрестлингу, Кубок России по волейболу среди команд ветеранов, Первенство России по спортивной борьбе, Чемпионат и первенство России по сумо.

Также в Орле прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла», Всероссийские соревнования по бадминтону «Встающие на крыло» и «Альтаир кап», Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Феникс», Чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Подготовка кандидатов в олимпийские и паралимпийские сборные команды России по базовым видам спорта проходит на спортивных базах Центра спортивной подготовки, Училища олимпийского резерва и Центрального стадиона им. В.И. Ленина.

ИА “Орелград”