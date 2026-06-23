В предупредительный список Банка России попали восемь компаний из Орловской области

Они имеют признаки нелегальной кредитной деятельности.

Организации, числящиеся в списке, расположены как в самом Орле, так и в районах области. В числе фигурантов — структуры, действующие как ломбарды, автоломбарды, комиссионные магазины и микрокредитные организации. При этом ни одна из них не имеет лицензии на выдачу займов.

Как пояснил заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин, такие фирмы часто привлекают клиентов заниженными процентами и готовностью выдать деньги даже при плохой кредитной истории. Однако обращение к «черным» кредиторам может обернуться серьезными проблемами: условия договора могут меняться в любой момент, проценты устанавливаются произвольно, а методы взыскания долгов нередко выходят за рамки закона.

Всего в первом квартале 2026 года по России было выявлено около 1,4 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Почти половина из них — финансовые пирамиды, замаскированные под инвестиционные проекты.

Гражданам перед вложением денег следует проверять потенциального партнера. Уточнить адреса и названия “нелегалов” можно по ссылке.

ИА “Орелград”