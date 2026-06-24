Депутат Горсовета Орла передал митрополиту иконы, найденные в разрушенном храме

Они находились в культовом сооружении под Бахмутом.

Заместитель председателя Орловского городского Совета Эмиль Шагиев, находящийся в отпуске после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, посетил митрополита Орловского и Болховского Тихона. Встреча носила особый духовный и символический характер.

Эмиль Шагиев передал святыни, найденные орловскими бойцами в одном из разрушенных храмов на Бахмутовском направлении. Иконы, прошедшие через горнило военных испытаний, представляют собой большую духовную и историческую ценность.

В свою очередь, митрополит Тихон принял решение передать образа в один из храмов Бахмута, где они будут бережно храниться, служа источником веры, надежды и утешения для прихожан.

ИА “Орелград”