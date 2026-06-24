Главу Ливен будут избирать депутаты

Из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области.

Ливенский городской Совет народных депутатов на своей очередной сессии принял решение о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав города. Они запланированы на 8 июля 2026 года и пройдут в форме собрания граждан. Местом проведения определен зал заседаний администрации города Ливны. Начало мероприятия назначено на 15 часов. Поправки в основной документ города вносятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», а также недавно обновленным законом Орловской области, регулирующим вопросы избрания глав муниципальных образований в регионе.

Изменения затронут несколько статей Устава. В частности, из него планируется исключить полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципального жилищного контроля. Однако существенные поправки затронут статью 30, регламентирующую порядок избрания главы города Ливны. Согласно новой редакции, глава города будет избираться депутатами городского Совета из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области.

Решение об избрании принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов. В случае, если ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшую поддержку. Большинство изменений, если их одобрят горожане, вступят в силу после истечения срока полномочий действующего состава Ливенского городского Совета народных депутатов.

Кстати, истекают полномочия в этом году. Парламентарии уже назначили выборы депутатов городского Совета VII созыва, голосование состоится 20 сентября 2026 года. Исключение составят поправки, касающиеся исключения полномочий по муниципальному жилищному контролю, которые начнут действовать уже с 1 сентября 2026 года. Организатором публичных слушаний определен Ливенский городской Совет народных депутатов.

Все желающие принять участие в обсуждении проекта должны пройти обязательную регистрацию в день проведения слушаний при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Предусмотрена возможность выступления с замечаниями и предложениями, при этом регламент и порядок выступлений будут регулироваться председательствующим. Участники также вправе отозвать свои предложения или присоединиться к инициативам других граждан.

Отметим, что проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Ливны Орловской области» прошел предварительную правовую экспертизу, получил одобрение депутатского корпуса в первом чтении, а теперь опубликован для всеобщего ознакомления. По итогам публичных слушаний все поступившие предложения будут обобщены и учтены при принятии окончательного решения депутатами городского Совета, обещают местные власти.

ИА “Орелград”