В Орловской области число ипотечных кредитов выросло на 40%

24.6.2026 | 12:36 Важное, Новости, Экономика

Объем привлеченных средств увеличился на треть. 

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В первом квартале 2026 года жители Орловской области оформили 849 ипотечных договоров — почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем заемных средств превысил 3 млрд рублей, увеличившись на треть.

Несмотря на заметное оживление рынка, эксперты отмечают сдержанность орловцев в ипотечных вопросах. Высокие ставки и ужесточение требований банков к заемщикам с высокой долговой нагрузкой сдерживают спрос. Как пояснила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева, кредитные организации неохотно выдают крупные суммы тем, у кого нет возможности оплатить минимум 30% стоимости жилья собственными средствами. Это делается для снижения числа рискованных займов.

Орловцы чаще выбирают вторичное жилье. На покупку таких квартир банки выдали 610 кредитов, тогда как на новостройки — всего 239. В денежном выражении разница также существенна: 1,8 млрд рублей против 1,2 млрд.

Одной из причин популярности «вторички» эксперты называют расширение условий льготных программ. С апреля 2025 года «Семейная ипотека» стала доступна не только для новостроек, но и для квартир на вторичном рынке в населенных пунктах без новых домов, что повысило привлекательность такого жилья.

ИА “Орелград”


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