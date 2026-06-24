Экс-сотруднице орловской полиции придется возместить затраты на обучение

Более 394 тысячи рублей.

Кромской районный суд Орловской области удовлетворил иск Управления МВД России по региону к бывшей сотруднице. Женщина с 2019 по 2024 год обучалась на очной форме в Санкт-Петербургском университете МВД России. По окончании вуза она была назначена на должность эксперта в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Орловской области и заключила контракт, обязывающий ее прослужить в органах не менее пяти лет.

Однако в марте 2025 года сотрудница уволилась по собственному желанию, не отработав положенный срок. Общая стоимость ее обучения за пять лет составила 1 218 364 рубля. В феврале 2025 года женщина заключила соглашение о добровольном возмещении затрат с рассрочкой на три года, но обязательства не исполнила. Задолженность за период с марта 2025 года по апрель 2026-го составила почти 400 тысяч рублей.

Ответчица в суд не явилась, возражений не представила, поэтому дело рассмотрено в порядке заочного производства. Суд решил исковое заявление Управления Министерства внутренних дел России по Орловской области о взыскании затрат на обучение, удовлетворить. Помимо основного долга взыскана государственная пошлина в сумме 12 355 рублей.

ИА “Орелград”