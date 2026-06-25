День города в Ливнах пройдет без фейерверка и площади Победы

В орловском гмуниципалитете усилят меры в преддверии Дня города и выборов.

В администрации Ливен под председательством главы города Сергея Трубицина состоялось заседание антитеррористической комиссии. Основное внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения общественно значимых событий – Дня города, который отмечается 27 июня, нового учебного года и предстоящих выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Как сообщили в администрации Ливен, в рамках празднования Дня города запланировано проведение более 45 культурно-массовых мероприятий с участием жителей и гостей. Для обеспечения максимальной безопасности принято решение не задействовать площадь Победы, а праздничный фейерверк проводиться не будет. На заседании были детально проработаны вопросы организации дорожного движения, взаимодействия экстренных служб и обеспечения общественного порядка в дни празднеств.

Также власти райцентра разработали памятку – алгоритм действий в случае совершения террористического акта с использованием БПЛА, либо объявления сигнала «Ракетная опасность» во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. В настоящий момент она распространяется среди населения, памятка также опубликована на официальном сайте администрации. В ней подробно указано, в какие именно укрытия и по каким адресам следует направляться в случае опасности.

Особое внимание на заседании было уделено профилактике террористических угроз, а также оценке готовности сил и средств муниципальной оперативной группы к быстрому и четкому реагированию на возможные изменения обстановки. Кроме того, участники совещания обсудили меры по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в связи с подготовкой к новому учебному году и предстоящим выборам.

В числе приоритетных задач была названа организация безопасного образовательного процесса в школах, учреждениях дополнительного образования, филиале ОГУ имени И.С. Тургенева, Орловском базовом медицинском колледже и Ливенском строительном техникуме. Отметили на заседании и необходимость проведения своевременных инструктажей и профилактических мероприятий среди педагогов и обслуживающего персонала. Отдельным пунктом повестки дня стала работа с учащейся молодежью, «направленная на недопущение вовлечения несовершеннолетних и студентов в противоправную деятельность».

Комиссия также заслушала доклад заместителя главы администрации города по социальным вопросам Юрия Преображенского о системной профилактической работе с лицами, относящимися к категории особого внимания. По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие протокольные поручения, добавили в администрации Ливен.

ИА “Орелград”