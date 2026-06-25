Жители Орла просят вернуть им горячую воду

Из-за проблем между компаниями благ цивилизации нет три недели.

Жители дома № 269 по улице Комсомольской записали видеообращение, адресованное администрации Орла и профильным чиновникам. Потребителям, которые постоянно оплачивали квитанции, перестали приходить платежки. В феврале ситуацию объяснили тем, что идет судебное разбирательство. Пока не завершится процесс – вопрос по ресурсоснабжающей компании, горячей воде и отоплению не решен.

«В итоге получилось, что мы с декабря месяца по июнь не получаем квитанции, хотя готовы все оплачивать», – пояснил один из жителей в обращении.

Орловцы отметили, что не имеют права общим собранием жильцов выбирать компанию для поставки ресурсов.

«Пожалуйста, мы очень сильно вас просим, помогите нам. Это просто невозможно. Мы третью неделю без горячей воды. Пожалуйста, обратите на нас внимание. 150 квартир, маленькие дети, старики, парализованные».

Из кранов идет только холодная вода. Никто мер не принимает, пожаловались горожане.

«Ни управляющая компания, ни «Теплоавтоматика», ни котельная – никто не виноват. А кто виноват? Все виноваты. Уважаемая администрация города, губернатор, мэр, очень слезно просим вас помочь нам с нашей проблемой. Впереди у нас будет отопительный сезон».

ИА “Орелград”