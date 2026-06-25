Колпнянские чиновники «пободались» в суде с УФАС

Суд частично отменил решение УФАС в отношении администрации Колпнянского района.

Арбитражный суд Орловской области изучил исковые требования администрации Колпнянского района, которая просила признать недействительными решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Речь шла об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц 15 видов деятельности муниципального казенного предприятия «Сервис-Стандарт».

Ранее антимонопольный орган установил, что МКП «Сервис-Стандарт», созданное для решения вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения, в 2022-2023 годах дополнило свои виды деятельности новыми направлениями. При этом прочие изменения в устав предприятия, утвержденный в 2018 году, не вносились. УФАС усмотрело в этом нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, а именно запрета на изменение видов деятельности унитарного предприятия.

Еще в мае 2025 года антимонопольный орган выдал предписание, которым обязал администрацию принять меры по исключению из ЕГРЮЛ видов деятельности, не относящихся к сферам естественных монополий, включая строительные работы, грузовые перевозки, аренду недвижимости, парикмахерские услуги, организацию похорон и другие. Не согласившись с решением, администрация района обратилась в суд.

Она указала в своем иске, что часть спорных видов деятельности фактически осуществлялась предприятием еще до вступления в силу Федерального закона № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года, который как раз и ввел ограничения для унитарных предприятий на конкурентных рынках. В частности, деятельность по уборке улиц, благоустройству, электромонтажным и сантехническим работам велась еще в 2019 году на основании заключенных договоров и муниципальных контрактов.

Суд согласился с доводами администрации в части видов деятельности, которые фактически осуществлялись предприятием до 8 января 2020 года. Так, он установил, что виды деятельности по электромонтажным и санитарно-техническим работам действительно ранее уже были вписаны в ЕГРЮЛ. Деятельность по подметанию улиц и благоустройству также была подтверждена договорами 2019 года. А аренда муниципального имущества подтверждена договором о закреплении имущества на праве оперативного управления от января 2019 года.

Кроме того, арбитраж принял во внимание тот факт, что Федеральная антимонопольная служба в письменных разъяснениях указывала: если деятельность унитарного предприятия дополнена видами деятельности, не подпадающими под исключения, до 8 января 2020 года, то она может осуществляться с учетом ограничения размера выручки не более 10 процентов от совокупной выручки предприятия за последний календарный год.

В то же время суд признал обоснованными требования УФАС в части видов деятельности, которые были включены в ЕГРЮЛ после 8 января 2020 года и не имели подтверждения того, что уже выполнялись до указанной даты. В этот список угодили услуги парикмахерских и салонов красоты, организация похорон, ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров. Решение и предписание УФАС в части требований об исключении именно этих видов деятельности оставлены в силе. А вот по остальным 15 видам деятельности решение и предписание признаны недействительными. Впрочем, спор может быть продолжен в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

ИА “Орелград”