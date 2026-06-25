Жители орловского поселка страдают без воды

Закрылись два детсада, а привозная жидкость не похожа на питьевую.

Жители поселка Звезда в ролике отметили, что уже неоднократно обращались за помощью, но коммунальщики и чиновники не предпринимают никаких мер.

«Люди, дети, инвалиды. Мы все страдаем без воды. Помогите нам, пожалуйста».

Воду привозят в бочке, но она, по мнению селян, ненадлежащего качества. В емкости, по их словам, разводят разные агрохимикаты. Вода, по оценкам орловцев, желтого цвета и с мусором.

«Вы видите, там грязь плавает. Километров 7-8, родники. Колонок нет. Даже в районе колонок нет. В общем, обесточены полностью».

Среди жителей поселка есть члены семей участников СВО. Коммунальные проблемы одни на всех. Два садика закрыты, потому что нет воды.

«Мы устали. Устали от всех этих движений. От всех этих непонятных реплик. Угрозы сыплются, кому язык подрежем, кому чего. С работы увольняют. Творится беспредел».

На улице Алдобаева часто были проблемы с напором. Когда люди возвращались с работы, не было возможности ни постирать, ни помыться. А в данный момент этой воды нет вообще. Раньше башни и оборудование работали не только на жителей, но и на фермы. Недавно было заключено концессионное соглашение. Платежи начислялись существенные. После его расторжения – непонятно, что делать.

«Когда ответственные органы начнут работать, а надзорные – наказывать?»

ИА “Орелград”