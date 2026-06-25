Суд взыскал со школы имени Машкарина более 2,2 миллиона рублей

Образовательное учреждение вовремя не расплатилось за ремонт спортивного зала.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск ООО «Развитие» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средней общеобразовательной школе № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина города Орла». Истец просил о взыскании крупной задолженности за выполненные работы по ремонту спортивного зала. Как следует из материалов дела, в июне и июле 2025 года между ООО «Развитие» и школой были заключены два договора на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала образовательного учреждения.

Общая стоимость работ по двум контрактам составила 1,999 миллиона рублей. Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме и приняты заказчиком без замечаний, что подтверждается подписанными в начале августа 2025 года актами о приемке выполненных работ. Однако школа свои обязательства по оплате не исполнила. Срок оплаты по первому контракту наступил 19 августа 2025 года, по второму – 20 августа 2025 года. Несмотря на это, денежные средства на счет подрядчика так и не поступили.

Претензия, направленная истцом в адрес ответчика, осталась без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд. На судебное разбирательство представители школы не явились и письменного отзыва не представили. При этом факт выполнения работ и их стоимость были подтверждены материалами дела. Акты обе стороны подписали без замечаний. Помимо основного долга, истец требовал взыскать неустойку за просрочку оплаты.

В контрактах было прописано, что за каждый день просрочки исполнения обязательств заказчиком предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Суд проверил расчеты истца, признал их обоснованными и взыскал неустойку по первому контракту в размере 221,17 тысячи рублей, по второму – в размере 55,4 тысячи рублей. Кроме того, суд постановил производить дальнейшее начисление неустойки от суммы долга за каждый день просрочки, по день фактической оплаты задолженности.

Общая сумма, взысканная с образовательного учреждения, составила 2,276 миллиона рублей. Сюда вошли основной долг, неустойки и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 92,1 тысячи рублей. Кроме того, с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”