Депутатам, мэру и чиновникам Орла предложат выплаты за вступление в «БАРС»

Пребывание в мобилизационном людском резерве Орловской области будет поощряться.

Мэр города Орла внес на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проект изменений в Устав города. Документ предполагает введение дополнительных денежных гарантий для выборных должностных лиц и муниципальных служащих, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области.

Согласно проекту, единовременные и ежегодные выплаты смогут получать:

– депутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе;

– мэр города Орла;

– муниципальные служащие.

Выплаты предусмотрены для тех, кто заключил контракт после 1 января 2026 года. Конкретные размеры и порядок предоставления будут утверждены отдельным решением горсовета.

Как отмечено в пояснительной записке, проект направлен на поддержку работников, участвующих в охране стратегических объектов, борьбе с атаками БПЛА и защите населения Орловской области. Финансирование предлагается осуществлять за счёт средств бюджета города Орла в рамках утверждённого фонда оплаты труда соответствующих органов.

Документ рассмотрят на сессии. Также будут проведены публичные слушания по проекту. Предложения и замечания принимаются до установленной даты в письменной форме в горсовет или по электронной почте gorsowet@orel.ru. О дате очной встречи участников слушаний будет известно позже.

ИА “Орелград”