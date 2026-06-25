В Орле отказались от услуг по разработке ПСД для детсада

Подрядчик пытался вернуть себе контракт в судебном порядке.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Это был иск компании «Филот» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Последний предполагал выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 60 «Березка» города Орла».

Контракт был заключен между сторонами 30 января 2024 года. Срок выполнения всех работ устанавливался до 30 сентября 2024 года. Подрядчик обязался разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Однако в установленный срок результат работ не был достигнут. Как следует из материалов дела, дважды, 19 июня и 1 сентября 2025 года, АУ ОО «Орелгосэкспертиза» выдавало отрицательные заключения по проверке сметной документации.

В связи с этим 4 сентября 2025 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчик, не согласившись с этим решением, обратился в суд. В обоснование своей позиции истец указывал на бездействие заказчика и детского сада, которые, по его мнению, создавали препятствия для своевременного исполнения обязательств. Особо отмечалось, что замечания экспертного учреждения после их устранения заменялись новыми, а доверенность для прохождения госэкспертизы была получена только 2 апреля 2025 года, что существенно затянуло процесс.

Но арбитраж, изучив материалы дела, пришел к выводу, что преимущественной причиной для одностороннего отказа заказчика стало не просто нарушение срока, а отсутствие положительного заключения государственной экспертизы, которое является обязательным условием для признания работ выполненными. Согласно одному из пунктов контракта, документация признается результатом выполненных работ только при наличии такого заключения.

При этом суд установил, что выявленные экспертами замечания не были устранены в полном объеме. В ходе исправления недостатков истец вносил изменения в сметные расчеты, но не корректировал соответствующим образом ведомости объемов работ. Часть документов не была подписана уполномоченным лицом заказчика. Кроме того, итоговая версия сметной документации была загружена в личный кабинет на Единой цифровой платформе экспертизы 9 июня 2025 года, то есть в последний день, когда допускалось внесение изменений, что не позволило провести их качественную доработку.

Суд также отклонил доводы истца о нарушениях со стороны заказчика. Хотя отдельные обстоятельства, в том числе длительное согласование документации с управлением образования и получение доверенности, действительно повлияли на сроки выполнения работ. Но суд пришел к выводу, что они не являлись определяющими для получения положительного заключения экспертизы. Кроме того, подрядчик, являясь профессиональным участником рынка проектных работ, при подписании контракта и технического задания должен был оценить реальность выполнения обязательств в установленные сроки, решил арбитраж.

В то же время порядок принятия решения об одностороннем отказе был соблюден. Соответствующее решение появилось в Единой информационной системе 4 сентября 2025 года, и суд счел его «надлежащим уведомлением подрядчика». В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме, отказ от контракта признан законным. Решение орловского суда может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”