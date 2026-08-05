Орел отмечает 83-ю годовщину освобождения и юбилей

Над городом подняли Красное Знамя и провели парад предприятий.

В областном центре прошли торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Одним из ключевых моментов праздника стала церемония поднятия дубликата Красного Знамени. Знаменная группа юнармейцев передала флаг военнослужащим роты почетного караула Академии ФСО, после чего реликвия взвилась в небо под аплодисменты собравшихся.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил ветеранов и жителей города с памятной датой, напомнив, что Красное Знамя — это символ Первого салюта и победы в переломной битве на Орловско-Курской дуге.

«Наша память и верность заветам предков объединяют всех, кому дорога́ Россия! Мы чтим подвиг партизан и подпольщиков, тружеников тыла, рядовых и маршалов. Орловщина – самобытная, героическая частичка великой России», — подчеркнул глава региона.

Вторым значимым событием дня стал парад предприятий. На площади Ленина развернулось торжественное шествие, в котором приняли участие более 1,5 тысячи работников и около 20 единиц спецтехники. В колоннах прошли представители муниципальных структур, крупнейших заводов Орловщины, а также учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения.

ИА “Орелград”