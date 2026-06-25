Под Орлом туляка наказали за ДТП с пострадавшим

Суд решил, что по его вине пассажир получил травмы.

Покровский районный суд Орловской области привлек к административной ответственности жителя Тульской области за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью пассажира. Как сообщили в пресс-службе суда, в основу дела были положены события, произошедшие в ноябре 2025 года. Было установлено, что в тот день водитель автомобиля «Chery Tiggo» на 4-м километре автодороги 2-я Васильевка – Покровское – Федоровка, выезжая со второстепенной дороги на перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю ЗИЛ-5301.

Грузовик двигался по главной дороге. В результате автомобили столкнулись, и пассажир иномарки получил телесные повреждения, квалифицированные позже медиками как травмы, причинившие вред здоровью средней тяжести. Действия водителя автомобиля «Chery Tiggo» были квалифицированы по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Ее санкции предусматривают наказание в виде административного штрафа от 15 до 37,5 тысячи рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, а также то, что виновник ДТП и потерпевший знакомы друг с другом, вопросы по причиненному вреду здоровью между ними уже улажены. Суд также учел, что автомобиль для виновника ДТП является средством к существованию, к тому же ранее он аналогичных административных нарушений он не допускал. В итоге суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Причиной же аварии, по мнению суда, стали отсутствие внимательности и бдительности при управлении источником повышенной опасности, то есть автомобилем, а также, возможно, слабое знание Правил дорожного движения. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщала об ужесточении наказания водителю, по вине которого в ДТП погибли четыре человека. Орловский областной суд рассмотрел представление надзорного ведомства на приговор Покровского районного суда по уголовному делу в отношении жителя Ливен. Было установлено, что в мае 2025 года осужденный, управляя автомобилем «KIA YD» на трассе Орел – Тамбов, в нарушение Правил дорожного движения выехал на встречную полосу, где допусти столкновение с автомобилем ВАЗ-21121. В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля.

Покровский районный суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Дополнительным наказанием стало лишение осужденного права управления транспортными средствами на 2 года.

Прокуратура посчитала такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Орловский областной суд согласился с ее доводами изменил приговор. Виновнику смертельного ДТП дали 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Лишение права на 2 года облсуд оставил в силе.

ИА “Орелград”