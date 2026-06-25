Зарплаты орловских учителей выросли

Об этом было заявлено на заседании трехсторонней комиссии.

На заседании Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подвели итоги выполнения регионального отраслевого соглашения между областной организацией профсоюза работников народного образования и науки и департаментом образования на 2025-2027 годы. С докладами выступили заместитель начальника управления финансов департамента образования Оксана Бурлакова и председатель областной организации Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки Владимир Скуридин.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, указанное соглашение было заключено 27 ноября 2024 года сроком действия на три года. Оно определяет основные направления взаимодействия сторон социального партнерства. Соглашение направлено на повышение качества образования в регионе, результативности работы образовательных организаций и повышения конкурентоспособности работников при реализации национальных проектов и программ в сфере образования.

Особое внимание, конечно, было уделено оплате труда педагогов. Было отмечено, что по итогам 2025 года темп прироста заработной платы работников образования по сравнению с 2024 годом составил: в общеобразовательных организациях, без учета вознаграждения за классное руководство, – 8,4 процента; в дошкольных образовательных организациях – 9 процентов; в организациях дополнительного образования – 8,8 процента; в профессиональных образовательных организациях – 6,9 процента.

За счет средств областного и местных бюджетов для работников образования предусмотрен ряд мер поддержки, напомнили также в Федерации профсоюзов. Так, сохранена 100-процентная компенсация расходов по оплате жилого помещения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим на селе. С 2025 года введена компенсация расходов на проезд в общественном транспорте до работы и обратно.

Также действует надбавка в 25 процентов за работу в сельской местности и надбавка в 20 процентов в течение первых трех лет с момента трудоустройства для выпускников образовательных организаций, поступивших на работу в первые пять лет после окончания учебы. Педагоги ежемесячно получают денежное вознаграждение за классное руководство: 5 тысяч рублей в городах с численностью населения 100 тысяч человек и более и 10 тысяч рублей – в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек.

Аналогичные выплаты в размере 5 тысяч рублей начисляются советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, работающим в 262 образовательных организациях. Действует в регионе и система поддержки талантливых педагогов. В частности, ежегодно 37 орловских педагогических работников получают денежные поощрения по 50 тысяч рублей каждое.

Кроме того, из областного бюджета выплачиваются денежные премии учителям, воспитателям и педагогам – участникам региональных этапов Всероссийских профессиональных конкурсов. Предусмотрены также премии для талантливой молодежи, гранты для молодых ученых и премии за лучшие работы по физико-математическим дисциплинам.

ИА “Орелград”