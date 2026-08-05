В Орле выявили нарушения при закупках на 110 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата подвела итоги аудита в сфере закупок.

Обобщенный анализ аудита закупок обнародовала Контрольно-счетная палата города Орла. Из документа следует, что всего было проведено шесть мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, которые затронули семь объектов. В рамках данных мероприятий аудиторы изучили 127 контрактов, заключенных муниципальными заказчиками на общую сумму 395,9 миллиона рублей. Нарушения законодательства о контрактной системе были выявлены на общую сумму 110,7 миллиона рублей.

Самые масштабные нарушения были зафиксированы на этапе исполнения контрактов: всего выявлено 79 таких случаев на общую сумму 81,6 миллиона рублей. Среди нарушений аудиторы выделяют принятие товаров и работ ненадлежащего качества, завышение объемов выполненных работ, несоответствие фактических характеристик товаров условиям контракта. Еще 52 нарушения на 11,3 миллиона рублей проверяющие отнесли к категории «иных нарушений, связанных с проведением закупок».

Аудит также показал, что нередко муниципальные заказчики пренебрегают правилами планирования (выявлено 18 таких нарушений) и оформляют документы с ошибками (27 случаев). Дважды нарушения допущены при заключении контрактов, десять раз – при применении обеспечительных мер и мер ответственности к подрядчикам и поставщикам, нарушившим условия контрактов.

В числе наиболее характерных нарушений в указанной сфере аудиторы называют: отсутствие контрактного управляющего с профильным образованием; недостаточное исследование рынка при определении начальной цены; неприменение штрафных санкций к недобросовестным поставщикам; несвоевременную оплату заказчиками выполненных работ. Также выявлялись факты приемки фактически невыполненных работ, в ряде случаев указывают аудиторы и на недостаточность контроля за исполнением контрактов.

По итогам проверок КСП направила объектам контроля девять представлений об устранении выявленных нарушений. Кроме того, 10 обращений с материалами проверок было направлено в правоохранительные органы, а еще два обращения КСП передала в контролирующие органы в сфере закупок. Также было возбуждено одно административное дело, оно уже рассмотрено, сумма штрафа по нему составила 10 тысяч рублей.

В своем отчете Контрольно-счетная палата города Орла высказала ряд пожеланий. В частности, она предложила усилить ведомственный контроль, повысить персональную ответственность должностных лиц, производить приемку работ только при наличии исполнительной документации и своевременно предъявлять штрафные санкции к недобросовестным подрядчикам.

КСП также сообщила, что в июле 2026 года ее специалисты провели три экспертизы проектов решений Орловского горсовета народных депутатов: о сдаче в аренду муниципального имущества, о грантах обучающимся и о назначении муниципальной стипендии для учащихся, проявивших выдающиеся способности, на 2026-2027 учебный год. Также был проведен анализ изменений в сводной бюджетной росписи города Орла.

ИА “Орелград”