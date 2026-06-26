Кибератаки на смартфоны участились на 70%

Эксперты назвали наиболее распространенные угрозы.

По данным МегаФона, за первое полугодие 2026 года количество зараженных мобильных устройств выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты оператора фиксируют не только рост числа инцидентов, но и увеличение управляющих серверов злоумышленников, что говорит о серьезной и хорошо организованной инфраструктуре киберпреступников.

Первый резкий скачок активности вредоносного ПО был отмечен еще весной 2025 года, а пиковые значения пришлись на февраль 2026.

Самым распространенным трояном остается банковский Android-вирус Mamont. Если раньше на него приходилось 10–12% заражений, то теперь — до 15%. При этом в мае этого года его активность немного снизилась, что повторяет прошлогодний тренд: летом спад, осенью — новый подъем.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы: количество серверов управления Mamont выросло с десятков до двух сотен только за последний год. По словам директора департамента по предотвращению мошенничества МегаФона Сергея Хренова, большинство заражений по-прежнему происходят по вине самих пользователей — из-за переходов по фишинговым ссылкам и установки приложений из сомнительных источников.

Оператор использует собственные системы детектирования и блокирует опасные ресурсы на сетевом уровне, уведомляя абонентов о потенциальной угрозе.

Как защитить себя:

– установите антивирус и регулярно обновляйте его;

– скачивайте приложения только из официальных магазинов, но даже там проверяйте разработчика и запрашиваемые разрешения;

– не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения от незнакомцев (и даже от знакомых, если сообщение выглядит странно);

– избегайте незащищенных публичных Wi-Fi-сетей.

ИА “Орелград”