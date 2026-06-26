Орловцы получили 127 миллионов кассовых чеков

Озвучены итоги применения контрольно-кассовой техники в регионе.

По состоянию на 1 июня 2026 года орловские предприниматели выдали покупателям 127,4 миллиона кассовых чеков на общую сумму свыше 96,8 миллиарда рублей. Это на 4,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек за прошедший год также вырос – с 736 до 760 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, которая озвучила промежуточные итоги применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в регионе.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано около 16 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, и по сравнению с аналогичной датой прошлого года количество ККТ фактически не изменилось. При этом общая сумма покупок увеличилась, что говорит о росте потребительской активности и товарооборота. Налоговая служба напоминает о том, что ККТ, включенная в специальный реестр, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при расчетах.

Исключения предусмотрены лишь отдельными случаями, установленными федеральным законодательством. При совершении покупки продавец обязан выдать бумажный чек или бланк строгой отчетности. Также по требованию покупателя чек может быть направлен в электронной форме на номер телефона или адрес электронной почты. Получать и хранить электронные чеки, по мнению орловских налоговиков, удобнее всего в бесплатном приложении «Проверка чека ФНС России».

Как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, это приложение позволяет не только хранить чеки, но и проверять, передана ли информация о расчете в налоговую службу. Для этого достаточно отсканировать QR-код на чеке или ввести данные вручную. Если чек окажется некорректным или продавец не выдал его вовсе, пользователь может сообщить о нарушении налоговикам. Тем временем ФНС России разъяснила условия освобождения от НДС для организаций общественного питания.

От уплаты налога освобождаются услуги общепита при соблюдении сразу трех условий: доходы за предыдущий календарный год не превышают 3 миллиардов рублей; доля доходов от услуг общепита в общей выручке за прошлый год составляет не менее 70 процентов; среднемесячные выплаты сотрудникам за прошлый год не ниже средней зарплаты по региону.

При реализации покупных товаров, например, воды и прочих напитков, шоколада и другой продукции, приобретенной у сторонних производителей, предприниматели также могут применять освобождение от НДС. Причем разделять покупные товары и продукцию собственного производства не нужно. Для отражения льготы в полном объеме следует заполнить соответствующий раздел декларации по НДС. Налоговая служба рекомендует предпринимателям внимательно изучить условия применения льготы, чтобы использовать ее законно и не допускать ошибок при отчетности.

ИА “Орелград”