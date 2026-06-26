Ливенский герой Валентин Дорофеев получил медаль Жукова

Уроженец Орловской области провел в плену почти год.

25 июня глава города Ливны Сергей Трубицин вручил государственную награду старшему сержанту Валентину Дорофееву. Церемония прошла в присутствии супруги и матери военнослужащего, которым в знак признательности преподнесли цветы.

Валентин Дорофеев 1990 года рождения был призван в рамках частичной мобилизации 20 октября 2022 года. Он проходил службу в 254-м мотострелковом полку. В ходе выполнения боевых задач боец попал в плен, где провёл 11 месяцев.

Указом Президента РФ от 20 февраля 2025 года за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества, Валентин Николаевич награждён медалью Жукова.

Глава города поздравил героя с заслуженной наградой, пожелал крепкого здоровья и подчеркнул, что его стойкость и храбрость служат достойным примером для подрастающего поколения.

ИА “Орелград”