Ливенский герой Валентин Дорофеев получил медаль Жукова

26.6.2026 | 12:29 Новости, СВО

Уроженец Орловской области провел в плену почти год.

Фото: администрация города Ливны Орловской области

25 июня глава города Ливны Сергей Трубицин вручил государственную награду старшему сержанту Валентину Дорофееву. Церемония прошла в присутствии супруги и матери военнослужащего, которым в знак признательности преподнесли цветы.

Валентин Дорофеев 1990 года рождения был призван в рамках частичной мобилизации 20 октября 2022 года. Он проходил службу в 254-м мотострелковом полку. В ходе выполнения боевых задач боец попал в плен, где провёл 11 месяцев.

Указом Президента РФ от 20 февраля 2025 года за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества, Валентин Николаевич награждён медалью Жукова.

Глава города поздравил героя с заслуженной наградой, пожелал крепкого здоровья и подчеркнул, что его стойкость и храбрость служат достойным примером для подрастающего поколения.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU