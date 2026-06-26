Адвокат из Орловской области осужден за обман клиентки и незаконное оружие

Вынесен приговор по громкому делу «защитника».

Юриста признали виновным сразу по трем статьям: предложение посредничества во взяточничестве, мошенничество и незаконное хранение оружия.

Адвокат защищал в суде женщину, обвиняемую в покушении на сбыт наркотиков. В декабре 2024 года он обманул клиентку, выманив у нее 100 тысяч рублей под предлогом передачи взятки судье. Якобы за эти деньги ей сохранят меру пресечения в виде подписки о невыезде. На самом деле адвокат деньги просто присвоил.

Позже, с декабря по май, он предложил своей подзащитной передать через него судье уже 3 миллиона рублей за отсрочку наказания. Женщина обратилась в правоохранительные органы, и адвоката задержали.

В довершение ко всему в мае 2025 года у мужчины дома нашли незаконно приобретенное охотничье ружье с укороченными стволами.

Суд приговорил защитника к двум годам ограничения свободы и штрафу в 3,2 миллиона рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”