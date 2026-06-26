Администрация Орла объяснила проблемы в горячей водой в доме на Комсомольской

26.6.2026 | 12:36 ЖКХ, Новости

Ее нет уже три недели.

Жители дома № 269 записали  видеообращение. Они заявили, что не понимают происходящего. Без горячей воды 150 квартир, где проживают в том числе дети и инвалиды. Ни четких сроков, ни ответственных, ни какой-либо определенности. Под публикациями появилось объяснение с аккаунта администрации.

«Работы по устранению повреждений на тепловых сетях выполнены. Необходимо провести техническую проверку всей тепловой сети после выполнения данных видов работ. Работа с собственником котельной ООО «Универсал» и ООО «Теплоавтоматика» по вопросу подачи тепловой энергии прорабатывается администрацией города Орла. В настоящий момент отношения между двумя организациями рассматриваются в судебном порядке. При этом администрация города Орла предпринимает все необходимые меры по скорейшему возобновлению подачи горячей воды в Ваш дом».

ИА “Орелград”


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