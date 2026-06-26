«Муму», «Зубрята» и народные игрушки станут «фишкой» Орла

Город получит арт-объекты, флагшток и шатер для праздников.

Администрация Орла в очередной раз внесла изменения в муниципальную программу развития туристского кода центра города. Объем финансирования на 2025-2027 годы по сравнению с первоначальной редакцией увеличился с 17,6 до 48,56 миллиона рублей. Программа расширена новыми мероприятиями, в том числе установкой флагштока, арт-объектов по мотивам народных промыслов, скульптур по произведениям Тургенева и всепогодного шатра для городских мероприятий.

Напомним, что изначально программа, впервые утвержденная в конце июля 2025 года, была скромнее. За три года планировалось освоить 17,6 миллиона рублей, из которых 12,5 миллиона рублей составляли федеральные средства. Основное мероприятие предполагало установку в центре города двух арт-объектов, Деда Мороза и Снегурочки в районе дома №39 по улице Ленина. Они должны были стать новогодними символами и точками притяжения для туристов.

Однако затем программа стала разрастаться. В сентябре 2025 года в нее внесли первые изменения, а теперь, в июне 2026 года, мэрия утвердила новый, значительно расширенный план. Общий объем финансирования, как уже было упомянуто выше, вырос до 48,56 миллиона рублей. Основная часть средств, а именно 42,5 миллиона рублей, поступит из федерального бюджета, 429,3 тысячи рублей – из областной казны, 5,63 миллиона рублей добавит муниципалитет.

Только на оснащение площадок и мест проведения праздничных городских мероприятий теперь программой предусмотрено 12,45 миллиона рублей. В частности, город приобретет 300 мобильных ограждений, так называемых фан-барьеров, для обеспечения безопасности территорий массовых гуляний. Также программой предусмотрено приобретение 10 арочных металлодетекторов для досмотра тех, кто направляется на праздники, полотнища флагов для 45-метрового флагштока и всепогодного шатра для проведения событийных мероприятий.

Появились в программе и новые арт-объекты. Если в первоначальной версии планировалось установить только двух новогодних персонажей, то теперь их будет три. В 2026 году город решили украсить еще 11 объектами, в числе которых: флагшток, семь арт-объектов, изображающих предметы народного творчества (распоповскую, плешковскую и чернышенскую глиняные игрушки), скульптура по мотивам рассказа Тургенева «Муму» и две скульптуры «Зубрята».

В программе появилось и третье основное мероприятие, предполагающее обустройство ориентирующих указателей, карт-схем и информационных конструкций. В рамках него будет разработан дизайн-проект и изготовлено 15 050 карт-путеводителей по национальному туристическому маршруту «Бирюзовое кольцо России» в Орловской области.

Ожидается, что успешная реализация программы повысит туристическую привлекательность Орла, увеличит туристический поток и объем услуг в сфере туризма. Программа, по замыслу авторов, должна сделать центр Орла комфортным и уникальным пространством, сохранив историко-культурное наследие и одновременно создав новую, современную городскую среду.