Члены избиркомов обсуждают влияние нейросетей на человеческие ценности

Орловскую делегацию возглавила Лилия Пиняева.

Представители Орловской области принимают участие в V Межрегиональном форуме общественного наблюдения «Слагаемые гласности. Интеллекты цифровой эпохи». Мероприятие, посвященное наблюдению за выборами, организовано в Смоленске. Оно собрало профессионалов со всей страны: от членов ЦИК до общественников. Главные темы — цифровизация голосования, кибербезопасность и влияние ИИ. Ключевой спикер — член ЦИК Алена Булгакова.

В форуме принимает участие председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. Регион также представили члены Общественной палаты, которые курируют работу Центра общественного наблюдения для прозрачности выборов.

ИА “Орелград”