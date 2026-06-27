Члены избиркомов обсуждают влияние нейросетей на человеческие ценности

27.6.2026 | 13:26 Новости, Политика

Орловскую делегацию возглавила Лилия Пиняева.

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Представители Орловской области принимают участие в V Межрегиональном форуме общественного наблюдения «Слагаемые гласности. Интеллекты цифровой эпохи». Мероприятие, посвященное наблюдению за выборами, организовано в Смоленске. Оно собрало профессионалов со всей страны: от членов ЦИК до общественников. Главные темы — цифровизация голосования, кибербезопасность и влияние ИИ. Ключевой спикер — член ЦИК Алена Булгакова.

В форуме принимает участие председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. Регион также представили члены Общественной палаты, которые курируют работу Центра общественного наблюдения для прозрачности выборов.

ИА “Орелград”


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