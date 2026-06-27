В Ливнах обновили регламент признания жилья аварийным

Утвержден новый механизм признания помещений непригодными для проживания.

В Ливнах начал действовать новый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Документ, утвержденный администрацией города, пришел на смену устаревшему регламенту от 2012 года. Он детально описывает порядок, сроки и стандарты предоставления услуги, а также перечень необходимых документов и основания для отказа.

Так, заявителями могут быть собственники, правообладатели или наниматели жилых помещений, расположенных на территории города Ливны, а также их законные представители. По итогам рассмотрения заявления граждане могут получить заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения или дома установленным требованиям, постановление администрации о признании помещения жилым либо непригодным для проживания, а многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Кроме того, по новому регламенту возможно исправление опечаток и ошибок в ранее выданных документах. Общий срок рассмотрения заявления не должен превышать 65 календарных дней. Заключение комиссии выносится в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления, а в случае повреждений жилья из-за чрезвычайной ситуации – в течение 20 дней. Постановление администрации принимается в течение 30 календарных дней после получения заключения, в случае ЧС – 10 дней. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в срок до 30 календарных дней.

Подать заявление можно лично в администрации города Ливны или в МФЦ, почтовым отправлением с уведомлением, а также в электронной форме через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Услуга предоставляется бесплатно. Максимальное время ожидания в очереди ограничено 15 минутами. Регистрация заявления осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня поступления, подчеркнуто в регламенте.

В Ливнах действует муниципальная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В бюджете города в 2025 году на реализацию ее мероприятий было предусмотрено 7,74 миллиона рублей. Судя по отчету мэрии, все деньги были освоены. Их направили на выплату собственникам возмещений за изымаемые у них квартиры в многоквартирных домах, признанных аварийными. В результате проведенных мероприятий по итогам 2025 года была расселена площадь в размере 113,4 квадратных метров, переселено четыре жителя города.

ИА “Орелград”