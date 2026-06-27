В Ливнах торжественно открыли бюст выдающемуся земляку — ученому Рему Хохлову

Церемония прошла 26 июня.

Рем Викторович Хохлов — известный физик, чьи открытия прославили Россию и вошли в историю мировой науки. Открытие бюста приурочено к столетию со дня рождения ученого. Он установлен в парке им. 30-летия Победы, в самом центре Ливен. По словам главы города Сергея Трубицина, это место теперь станет не просто зоной отдыха, а уголком славы, где молодежь сможет знакомиться с историей и вдохновляться примером служения Отечеству.

Градоначальник выразил благодарность сыновьям Рема Викторовича — Алексею и Дмитрию Хохловым — за поддержку инициативы и сохранение семейных традиций. Особые слова признательности он адресовал скульптору Олегу Молчанову за мастерское воплощение образа великого ученого.

«Пусть этот бюст всегда напоминает нам: величие нашей страны рождается из таланта и труда каждого гражданина», – написал Сергей Трубицин в соцсетях.

ИА “Орелград”