Цифровизация правосудия в Орловской области набирает обороты

Доля электронных исполнительных листов выросла с 14,9% до 51,9% за два года.

На заседании совета судей Орловской области были озвучены ключевые статистические показатели внедрения электронного документооборота.

Районными судами в 2024 году в электронном виде направлялось 14,9% исполнительных документов, в 2025 году показатель вырос до 39,2%, а в первом квартале 2026 года достиг 51,9%.

У мировых судей динамика ещё более впечатляющая — 5,8% в 2024 году, 32,2% в 2025-м и уже 58% за первый квартал 2026 года.

Таким образом, за два года доля электронных исполнительных листов у районных судов увеличилась в 3,5 раза, а у мировых судей — в 10 раз. В УФССП по Орловской области положительно оценивают эту динамику. Совет судей рекомендовал продолжить активное использование системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА “Орелград”