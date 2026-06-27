За два дня приглашения на собеседование получили более 480 соискателей

27.6.2026 | 16:14 Новости, Экономика

В Орловской области завершилась Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Фото Кадрового центра Орловской области

Федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» проходил в регионе два дня. 25 июня мероприятия прошли на девяти площадках в районах области, а 26 июня главной площадкой стал Орловский государственный аграрный университет.

В ярмарке приняли участие более 80 работодателей, представивших свыше 3 500 вакансий. Ключевые предприятия — «Орловский кабельный завод», «Болховский завод полупроводниковых приборов», «Знаменский СГЦ», «Залегощенский сахарный завод» и другие.

Для посетителей организовали мастер-классы, тренинги по карьерному развитию, профориентационный фестиваль для студентов, гастрофестиваль, выставку спецтехники и конкурсы. Карьерные консультанты помогали составить профессиональный маршрут и рассказывали о социальном контракте. Приглашения на собеседование получили более 480 соискателей, сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

ИА “Орелград”


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