На маршрут «Знаменка – Мезенский колледж» выйдут новые вместительные автобусы

Хорошая новость для студентов и жителей Орловского округа.

С 1 июля поездки по межмуниципальному маршруту № 457 станут удобнее, сообщает КУ ОО «Организатор перевозок». На линию добавят два современных автобуса ПАЗ Вектор Некст 8.8, рассчитанных на 60 пассажиров каждый. Еще одно преимущество — задняя низкопольная площадка, которая упростит посадку с колясками и маломобильным гражданам.

Этот маршрут — один из ключевых для жителей поселка Знаменки и сала Плещеево, студентов педагогического колледжа и пациентов Плещеевской больницы. По данным замеров пассажиропотока, основной пик приходится на время начала и окончания занятий в колледже, поэтому расписание новых автобусов скорректировано именно под эти часы. Всего на маршруте продолжат работать восемь «Газелей» малого класса, а два новых автобуса помогут разгрузить самые напряженные рейсы.

Если у пассажиров возникают вопросы или жалобы на работу транспорта, они могут обращаться в КУ ОО «Организатор перевозок» по телефону +7 (4862) 44-33-64 (доб. 108) в будни с 9 до 18 часов или через страницу учреждения во «ВКонтакте».

ИА “Орелград”