Проект нового устава во Мценске обсудят всем миром

Орловский город готовится к публичным слушаниям по новому уставу.

Мценский городской Совет народных депутатов назначил публичные слушания по проекту нового устава города. Они состоятся 27 июля 2026 года в большом зале заседаний администрации города. Начало назначено на 17 часов. Как уже писал «Орелград», ранее депутаты на своей сессии одобрили проект нового устава в первом чтении. Документ призван заменить прежнюю редакцию, которая принималась еще в 2005 году и за 20 лет претерпела множество изменений. Новый устав разработан в соответствии с федеральным законодательством и станет основным нормативным правовым актом города, закрепляющим структуру органов власти, их полномочия и формы участия граждан в управлении городом.

Теперь проект вынесен на общественное обсуждение. Инициатором публичных слушаний выступил сам Мценский городской Совет народных депутатов. Проведение слушаний в форме собрания жителей города позволит каждому желающему высказать свое мнение по основному закону города. Для организации публичных слушаний создана специальная комиссия под председательством главы горсовета Владимира Балабанова. В ее состав вошли депутаты и представители администрации города. Прием письменных предложений по проекту устава уже начался и продлится до 15 июля.

Граждане могут направлять свои замечания и предложения несколькими способами, в том числе лично или через представителя в Мценский горсовет, через интернет-приемную официального сайта горсовета, заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес горсовета или по его электронной почте. Письменные предложения должны быть изложены в виде конкретных поправок к тексту устава: замены, дополнения или исключения отдельных слов, цифр или структурных единиц. В случае большого количества изменений допускается представление новой редакции документа в целом.

Предложения по проекту устава принимаются только от жителей города Мценска, достигших 18-летнего возраста. При регистрации на публичных слушаниях необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства на территории города. Комиссия рассмотрит все поступившие предложения и сформирует перечень рекомендуемых к принятию или отклонению поправок. Те, кто внес предложения, смогут лично присутствовать на заседании комиссии и отстаивать свою позицию.

Сами публичные слушания пройдут в формате открытого собрания, где каждый участник сможет задать вопросы, высказать мнение и проголосовать за одобрение или отклонение проекта устава. Утвержденный порядок участия граждан гарантирует, что мнение жителей Мценска будет учтено при принятии основного закона города. После публичных слушаний и доработки документа с учетом поступивших предложений устав будет вынесен на второе чтение в горсовет, а следующими шагами станут его государственная регистрация и официальное опубликование.

ИА “Орелград”