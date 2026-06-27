В Орловской области подорожали средства связи

При этом в целом по стране такой тенденции не наблюдается.

В мае 2026 года по сравнению с апрелем в Орловской области, в отличие от страны в целом, подорожали средства связи. В апреле их стоимость в регионе снизилась значительнее, и в мае произошла ценовая коррекция. Такие данные приводит Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

По оценке регулятора, в сегменте непродовольственных товаров умеренный рост цен в мае был обусловлен рядом факторов. Особо отмечается, что подорожали средства связи, в том числе смартфоны. Новые поставки ряда моделей из-за дефицита комплектующих на мировом рынке идут по более высоким ценам. Кроме того, ритейлеры переносят в цены возросшие издержки на логистику, аренду и содержание помещений. При этом за год средства связи в регионе подешевели на 1,41 процента.

Что касается других групп товаров непродовольственной группы, то можно отметить, что в мае по сравнению с апрелем текущего года в Орловской области выросла стоимость одежды и белья. Эксперты объясняют это сезонным повышением спроса и обновлением ассортимента. Меховые изделия, напротив, второй месяц подряд дешевели из-за традиционного снижения спроса весной и сезонных распродаж. А за год они потеряли в цене 3,56 процента.

Услуги в мае дорожали более высокими темпами, чем продукты питания и непродовольственные товары. В частности, подорожали поездки на Черноморское побережье и в Крым – в связи с началом высокого сезона и ростом спроса. За год другие услуги прибавили в цене 4,86 процента. Например, услуги пассажирского транспорта также выросли в цене. Заметнее всего подорожали билеты в плацкартных вагонах, что связано с ростом спроса на внутренний туризм и попаданием в замер более дорогих билетов с выездом в конце июня.

За последние 12 месяцев услуги пассажирского транспорта, по расчетам аналитиков, подорожали на 5,21 процента. При этом услуги зарубежного туризма стали дешевле благодаря укреплению рубля и некоторому снижению спроса по отдельным направлениям. За год они потеряли в цене 13,21 процента. Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области озвучило итоги «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

Она проводилась совместно со специалистами консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» провело «горячую линию». За две недели консультации получили 129 человек: 108 по телефону и 21 при личном приеме. Наиболее часто потребителей интересовали вопросы порядка оказания туристских услуг, права потребителей при неоказании или оказании услуг ненадлежащего качества, а также информация о порядке защиты прав в таких ситуациях.

Также обратившиеся уточняли, какие сведения должны быть предоставлены туристам при заключении договора. По всем задаваемым вопросам специалисты дали подробные разъяснения положений действующего законодательства и рекомендовали порядок действий в конкретных ситуациях, заверили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

ИА “Орелград”