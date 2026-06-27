Чиновники рассказали, чем заняты строители на «орловском титанике»

По их словам, работа в Многопрофильном медицинском центре продолжается.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил о ходе строительства многопрофильного медицинского центра на базе Орловской клинической больницы.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». В настоящее время строители активно занимаются наружными работами: частично заменяют элементы фасада и монтируют светопрозрачные конструкции. На объекте уже установлены компрессорная и кислородные станции, идет монтаж ограждений и навесов для них. С первого по четвертый этажи проложен трубопровод для подачи медицинских газов.

Ведется обустройство входных групп: подготовлена центральная группа со стороны улицы Лескова. Всего в новом центре запланировано 13 входов.

Внутри здания на первом этаже завершается монтаж подвесных потолков, в кабинетах установлены межкомнатные двери. На этажах со второго по четвертый продолжаются работы по устройству стеновых панелей и установке дверей.

Параллельно идет закупка медицинского оборудования. В числе приобретенного — система подготовки воды для стерилизационных отделений, шкафы с ультрафиолетовыми лампами для хранения эндоскопов, силовой инструмент для травматологии, а также электромиографы для диагностики нервно-мышечной системы. Стоимость дополнительной закупки оборудования составила 46 миллионов рублей.

Напомним, подрядчик “Стрела” находится в процедуре банкротства. ММЦ строится уже при четвертом губернаторе. Очередной этап стартовал в 2022 году, ввод объекта в эксплуатацию несколько раз откладывался, несмотря на опережающее финансирование. Судьбой «титаника» иронично интересовался председатель правительства Михаил Мишустин. По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, «завершаем проекты».

ИА “Орелград”