Более 160 тысяч упаковок лекарств передали нуждающимся орловцам

Крупная партия препаратов поступила в регион при поддержке губернатора.

По инициативе уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой и при поддержке губернатора Андрея Клычкова в регион поступила крупная партия лекарственных препаратов. Более 160 тысяч упаковок лекарственных средств переданы в качестве гуманитарной помощи российским фармацевтическим производителем по договору пожертвования. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного, сотрудники которого совместно с Региональным фондом социальной поддержки населения провели работу по комплектованию заявок на безвозмездное обеспечение лекарствами граждан, нуждающихся в особой поддержке.

После завершения необходимых процедур в государственной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» препараты были направлены в медицинские организации, учреждения социального обслуживания населения, воинские части и госпитали. Часть лекарств была передана гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте регионального правозащитника.

В то же время проблема льготного лекарственного обеспечения в регионе по-прежнему стоит остро. Многим гражданам, имеющим право на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов, приходится отстаивать свои права в судебном порядке. Только за последнее время судами Орловской области было рассмотрено несколько дел по искам прокуроров, поданных в интересах тяжелобольных пациентов. Например, на днях сразу три таких иска рассмотрел Советский районный суд города Орла. Ответчиком по всем делам выступил областной департамент здравоохранения, а права льготников отстаивала прокуратура.

Так, в одном случае житель Орла, страдающий онкологическим заболеванием, был вынужден самостоятельно приобрести лекарственный препарат за 160 тысяч рублей, поскольку не был вовремя им обеспечен. Между тем, пациент состоит на диспансерном учете с диагнозом «рак». Он имеет право на бесплатное получение лекарств как инвалид второй группы. Однако рецепт, выписанный ему врачом еще в марте 2026 года, не был отоварен. Его вернули по истечении срока действия. Чтобы не прерывать схему лечения и не допустить ухудшения состояния, пациент приобрел препарат за свой счет. Суд обязал депздрав компенсировать льготнику понесенные им расходы в полном объеме.

Аналогичная ситуация произошла с другим жителем Орла, которому срочно требовался препарат стоимостью более 200 тысяч рублей. Рецепт также не был обеспечен вовремя, и орловец был вынужден приобретать лекарство самостоятельно. Суд обязал чиновников возместить ему расходы. Еще один процесс касался нарушенных прав ребенка-инвалида, которому лечащий врач выписал рецепты на инсулин, устройство для инфузий, тест-полоски и резервуары для помпы. Но и в данном случае срок действия рецепта истек раньше, чем его отоварили.

Это гражданское дело рассматривалось по иску прокурора Заводского района, который требовал взыскать с департамента здравоохранения Орловской области компенсацию морального вреда. Суд установил, что лечебное учреждение подавало в департамент здравоохранения заявки на 2024, 2025 и 2026 годы. И в них была учтена потребность ребенка-инвалида в медицинских препаратах и изделиях. Но ребенок был «несвоевременно обеспечен указанными медицинскими препаратами, изделиями». Суд удовлетворил иск и в этом случае, обязав депздрав выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

ИА “Орелград”