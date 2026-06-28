Прозвицкий потребовал от «Красной Звезды» миллион возмещения морального вреда

Урицкий районный суд Орловской области вынес решение по иску бывшего генерального директора.

Как следует из материалов дела, Виктор Прозвицкий работал генеральным директором АО ОПХ «Красная Звезда». Он требовал взыскать с предприятия задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2025 года в размере 252 915 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск в сумме 346 676 рублей, а также проценты за задержку выплат (94 544 рубля) и компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

В суде представители ответчика не отрицали наличие формальной задолженности перед истцом за указанный период. Однако они указали, что Виктор Прозвицкий, занимая должность генерального директора, в силу закона и устава общества был наделен полномочиями по распоряжению денежными средствами, ведению бухгалтерского учета и изданию приказов, включая выплату себе заработной платы. Он лично подписывал платежные ведомости и платежные поручения на перечисление себе зарплаты с января по октябрь 2025 года. Однако за ноябрь и декабрь он этого не сделал, хотя имел на то все полномочия.

Кроме того, представители ответчика отметили, что в период управления истца предприятие пришло в упадок: счета в банках арестованы, в Арбитражном суде неоднократно возбуждались дела о банкротстве, а в отношении самого Виктора Прозвицкого возбуждены уголовные дела. В настоящее время в арбитраже рассматривается иск к нему о взыскании убытков на сумму более 52 миллионов рублей.

Суд, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Виктор Прозвицкий, как руководитель организации, действовал недобросовестно. Он имел реальную возможность своевременно начислить и выплатить себе все причитающиеся суммы, но не сделал этого, что суд расценил как злоупотребление правом.

Руководствуясь особенностями правового статуса руководителя организации, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме, включая взыскание процентов за задержку выплат и компенсацию морального вреда.

ИА “Орелград”