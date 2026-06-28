Орловцев будут признавать нуждающимися по новым правилам

Утвержден новый порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил новый порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории региона. Документ, как следует из его преамбулы, был разработан в соответствии с федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», областным законом об отдельных правоотношениях в сфере соцзащиты и постановлением правительства региона о системе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Предыдущий порядок, действовавший с 2024 года, признан утратившим силу. Новый документ регулирует процедуру признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, включая систему долговременного ухода, и определяет его индивидуальную потребность в социальных услугах. Полномочия по признанию нуждаемости возложены на областной центр социальной защиты населения, центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский», а также на социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

Право на получение социальных услуг в стационарной, полустационарной форме и на дому имеют, в том числе, пожилые граждане и инвалиды с утратой способности к самообслуживанию, женщины и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение, лица без определенного места жительства, многодетные, молодые и студенческие семьи. Отдельным пунктом предусмотрено, что право на получение государственной услуги по всем формам социального обслуживания в приоритетном порядке имеют лица, поименованные в указе президента РФ от 15 мая 2026 года № 327 о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и других категорий лиц.

Для признания нуждающимся надо подать заявление в уполномоченную организацию лично, через МФЦ или в электронном виде. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности. Перечень документов дифференцирован в зависимости от основания для обращения. Это может быть утрата способности к самообслуживанию, наличие в семье инвалида, трудности социальной адаптации ребенка, внутрисемейный конфликт, отсутствие жилья или работы, нахождение в социально опасном положении, кризисная ситуация и другие.

Оценка условий жизнедеятельности уполномоченной организацией должна проводиться уже на следующий день после подачи заявления. Результат оформляется анкетой-опросником или актом обследования в течение трех рабочих дней, для нуждающихся в паллиативной помощи — в течение двух рабочих дней. Решение о признании либо об отказе принимает постоянно действующая рабочая группа на заседании, которое проводится не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Решение направляется гражданину в течение пяти рабочих дней. Отказать чиновники вправе только при отсутствии обстоятельств, дающих право на соцобслуживание, представлении недостоверных или неполных сведений, подачи заявления тем, кто не имеет на это права. Но решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке.

ИА “Орелград”