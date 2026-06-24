Андрей Клычков объяснил лимит на топливо на орловских заправках

24.6.2026 | 19:13 Важное, Новости, Транспорт

Губернатор Орловской области сравнил ажиотаж с гречкой и туалетной бумагой.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Глава региона обратился к жителям в соцсетях. Андрей Клычков подчеркнул, что в Орловской области перебоев с поставками топлива нет и не прогнозируется. На сетевых заправках бензин имеется в необходимых объемах, а цены сохраняются на прежнем уровне. В отношении частных АЗС, где были зафиксированы случаи  завышения, уже проводятся проверки со стороны ФАС.

Андрей Клычков обратился к жителям с просьбой заправлять только тот объем топлива, который действительно необходим. Для населенных пунктов установлен предельный лимит одной заправки — 30 литров, а для АЗС, расположенных на трассах, — 50 литров. По его словам, этого  достаточно для покрытия обычных потребностей автомобилистов. Кроме того, гзапрещен залив топлива в канистры, так как это не только увеличивает нагрузку на заправки, но и создает риск пожаров, особенно в летнюю жару.

«Эти меры вводятся только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте – как с гречкой и туалетной бумагой во времена ковида. И все ограничения будут сняты, как только ситуация стабилизируется», – написал Клычков.

Он призвал жителей отнестись к решению с пониманием, надеясь на их благоразумие и здравый смысл, и напомнил, что безопасность и порядок в регионе зависят от каждого.

ИА “Орелград”


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