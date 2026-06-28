Суд обязал мценский детсад №10 отремонтировать асфальт на территории

Разрушенное покрытие может привести к травмам воспитанников.

Поводом для обращения в суд стала проверка прокуратуры, выявившая многочисленные дефекты дорожек и проездов. Асфальт на территории детсада имеет трещины, выбоины и неровности. Такое состояние покрытия нарушает санитарные правила СП 2.4.3648-20, согласно которым проезды, подходы и дорожки на территории образовательных организаций не должны быть с дефектами.

Прокуратура указала, что выявленные нарушения создают реальную угрозу здоровью детей, а также свидетельствуют о ненадлежащем исполнении образовательным учреждением своих обязанностей по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, но направил письменное ходатайство с признанием исковых требований в полном объеме. Представитель управления образования администрации Мценска также не возражал против удовлетворения иска.

Суд обязал МБДОУ «Детский сад №10» в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить все дефекты покрытия.

ИА “Орелград”