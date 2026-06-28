Орловец осужден за незаконное хранение пороха

В стеклянной банке из-под майонеза.

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В августе 2025 года мужчина, собирая грибы в поле близ деревни Гуторово, обнаружил фрагмент снаряда времен Великой Отечественной войны. Он извлек из него ножом сыпучее вещество, поджег часть, убедился, что это порох, и пересыпал его в пакет. Дома он поместил находку в стеклянную банку из-под майонеза, которую спрятал в ящик дивана.

26 февраля 2026 года сотрудники полиции, проводившие поиски пропавшего человека, пришли к мужчине. В ходе осмотра жилища с его согласия они обнаружили банку с порохом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество массой 245,1 грамма является промышленно изготовленным дымным порохом — взрывчатым веществом метательного действия, пригодным к использованию.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и активно способствовал расследованию. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, а также отсутствие судимостей и положительные характеристики. Назначено наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИА “Орелград”