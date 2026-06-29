Хозяйка «резиновой» квартиры в Орле ответила перед судом

Ее оштрафовали за фиктивную регистрацию 89 мигрантов.

Северный районный суд Орла вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая на протяжении нескольких лет фиктивно регистрировала иностранных граждан в своем доме. Удивительно, но гражданка была признана виновной по 64 эпизодам преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. Суд установил, что орловчанка владеет домом в Орле.

В ходе следствия и в судебном заседании было установлено, что она в период с марта 2023 года по февраль 2026 года систематически ставила на миграционный учет иностранных граждан, которые фактически в ее доме не проживали. Всего она фиктивно зарегистрировала 89 человек, среди которых были граждане Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, Индии, Египта, Сирии, Йемена, Алжира, Кот-д’Ивуара и других государств.

Действуя из корыстных побуждений и получая за это вознаграждение, подсудимая неоднократно приходила в МФЦ с уведомлениями о прибытии иностранных граждан, указывая свой дом как место их пребывания. Следствие и суд посчитали, что она достоверно знала, что никто из этих людей по указанному адресу жить не будет и фактически жилое помещение им не предоставляла. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись с предъявленным обвинением в полном объеме.

При вынесении приговора суд учел такие смягчающие обстоятельства, как активное способствование расследованию, признание вины, раскаяние, возраст и состояние здоровья, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью первой группы. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Поскольку подсудимая является вменяемой и трудоспособной, суд назначил ей наказание в виде штрафа, причем назначил по 110 тысяч рублей за каждый эпизод преступной деятельности. Однако, руководствуясь принципом частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, суд снизил общую сумму штрафа до 180 тысяч рублей. Учитывая имущественное положение осужденной, суд также рассрочил ей выплату штрафа на пять лет с ежемесячным платежом в 3 тысячи рублей.

ИА “Орелград”